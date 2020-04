Code geel voor zware buien

Komende nacht is het grotendeels bewolkt en komen er enkele buien voor, lokaal is daarbij nog onweer mogelijk.

De temperatuur daalt naar circa 8°C. De wind wordt overal zuidwestelijk en is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig.

Vrijdag is het half tot zwaar bewolkt. In de ochtend komen er met name in het westen enkele buien voor, in de middag trekken deze verder het land in waarbij ook de kans op onweer en hagel toeneemt, ook zware windstoten zijn dan mogelijk.