Opnieuw 5 jaar cel voor 'politiemol' Mark M.

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een voormalig politieman uit Weert veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Volgens het hof is Mark M. schuldig aan het schenden van ambtsgeheimen, het plegen van computervredebreuk en witwassen. 2 van zijn medeverdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 maanden en 3 jaar. Een derde medeverdachte is vrijgesproken.