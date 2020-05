Politie houdt 80 demonstranten in Den Haag aan

Dinsdagmiddag heeft de Mobiele Eenheid (ME) in Den Haag een illegale demonstratie tegen de coronamaatregelen beëindigd. Een groep van ongeveer 200 personen demonstreerden tegen de anti-lockdown maatregelen als gevolg van het coronavirus.

Demonstratie niet aangemeld

Omdat de demonstratie niet was aangemeld bij de gemeente Den Haag was deze niet toegestaan. Toen de demonstranten toch verschenen gaf burgemeester Remkes toestemming om op de Koekamp, een terrein naast het Malieveld, te betogen met de voorwaarde dat zij onderling 1,5 meter afstand zouden bewaren. Toen dat niet gebeurd zou zijn werd de demonstratie door de ME beëindigd. Volgens de Haagse politie zijn er 80 mensen aangehouden.