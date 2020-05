Bij 22 bewoners azc Sneek coronabesmetting vastgesteld

Bij in totaal 22 bewoners van het azc in Sneek is een coronabesmetting vastgesteld. 'Vanwege dit aantal besmettingen is vandaag besloten om de locatie drie dagen te sluiten en alle bewoners en medewerkers die nog niet getest zijn te testen', zo laat locatiemanager Benny Schonewille van het azc vrijdagmiddag weten.

Afgelopen maandag eerste besmetting vastgesteld

'Afgelopen maandag is bij één bewoner een coronabesmetting vastgesteld. Deze persoon is volgens COA-richtlijnen met gezinsleden in quarantaine geplaatst. Dat betekent dat het gezin in de eigen woonruimte moest verblijven, waar zij een eigen toilet en douche tot hun beschikking hebben. Voor hun was, en voor eten en drinken werd gezorgd, zodat zij hun woonruimte niet hoefde te verlaten', aldus Schonewille.

100 personen getest

In de dagen erna kwamen na tests meer besmettingen aan het licht, ook deze mensen en hun familieleden zijn in quarantaine geplaatst. In overleg met de GGD is vervolgens besloten is om alle bewoners van twee afdelingen van het azc te laten testen. Dit betrof 100 personen. Bij 15 van hen is ook een coronabesmetting vastgesteld. Daarop is het besluit genomen alle bewoners en alle medewerkers te testen. Het azc Sneek biedt ruimte aan maximaal 600 bewoners.

Nieuwe testbeleid GGD

Sinds woensdag 7 mei hanteert de GGD een nieuw testbeleid. Voortaan worden mensen getest die in contact zijn geweest met personen bij wie corona is vastgesteld. Dit nieuwe testbeleid gebeurt om zo het virus verder in te dammen. Dit is ook gedaan in het asielzoekerscentrum in Sneek. Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân, waarvan Sneek onderdeel is, heeft vertrouwen in de preventieve maatregelen van het COA en de GGD.

COA en coronamaatregelen

Eind maart werd een eerste bewoner van asielzoekerscentrum positief getest op het coronavirus. Het ging daarbij om een bewoner van het azc Maastricht. Inmiddels zijn er meerdere bewoners van azc’s positief getest. In deze tijd van het coronavirus geeft het COA prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van bewoners, medewerkers en partners op locatie. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Informatie

COA-medewerkers informeren de bewoners over het coronavirus, de maatregelen die het COA treft en wat bewoners zelf kunnen doen om besmetting te voorkomen. Via MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers, zijn bewoners in alle talen geïnformeerd over het coronavirus. In de azc’s hangen posters en verspreiden we flyers over het coranavirus en hygiënemaatregelen. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen medewerkers de algemene richtlijn 'houd anderhalve meter afstand'. Het COA heeft de infobalies voorzien van plexiglas schermen. Ook vinden er voorlopig geen groepsactiviteiten plaats in de azc’s.