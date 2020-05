Verdacht voorwerp onder auto Groningen blijkt echte handgranaat

Maandagochtend kreeg de politie een melding van een verdacht voorwerp dat onder een auto in de Paracelsusstraat in Groningen zou liggen. Dit meldt de politie maandag

Echte handgranaat

Het Team Explosieven Verkenning van de politie heeft het voorwerp bekeken en vertrouwde het niet. Hierop is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. De omgeving is afgezet en omwonenden kregen veiligheidsinstructies. De EOD is ter plaatse gegaan en stelde vast dat het ging om een echte handgranaat. Vervolgens hebben zij de handgranaat ontmanteld. Hij is meegenomen voor sporenonderzoek.

Getuigen en camerabeelden

Het is onbekend wie de handgranaat onder de auto heeft gelegd en waarom. Er is een rechercheonderzoek gestart. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien en naar mensen die camerabeelden hebben. 'Beelden van bewakingscamera’s kunnen uiterst nuttig zijn voor onderzoek naar misdrijven', aldus de politie.