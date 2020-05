Ikea-klanten gewond door ontstopper in fles handgel

Klanten van de Ikea in Haarlem zijn afgelopen weekend gewond geraakt, toen ze hun handen dachten te ontsmetten met een fles desinfecterende handgel die bij de ingang stond. In werkelijkheid bleek er riool- en gootsteenontstopper in de fles te zitten, per ongeluk verkeerd bijgevuld door een schoonmaakster. Eerstegraads brandwonden waren het gevolg. Politie, brandweer en ambulance waren ter plaatse.

Op internet circuleert een bericht dat het om werknemers van het woonwarenhuis zou gaan, die in de keuken gewond waren geraakt door ‘een mengsel chemische vloeistoffen’. Letselschadebureau JBL&G in Amsterdam vertegenwoordigt echter twee klanten die ook ernstig aan hun handen gewond zijn geraakt door de bijtende vloeistof. Die zat in een fles desinfecterende handgel, bij de ingang geposteerd om bezoekers de gelegenheid te geven hun handen te ontsmetten voor ze de winkel betreden. Nog voordat de slachtoffers de winkelvloer boven hadden bereikt, begonnen hun handen enorm te branden en pijn te doen.

Volgens JBL&G zijn meerdere klanten gewond geraakt door de vloeistof. Toen eenmaal duidelijk was dat er vermoedelijk ontstopper in de fles met handgel had gezeten, waarschijnlijk per ongeluk verwisseld door een schoonmaakster die de fles bijvulde, werden de gewonde klanten opgevangen in het bedrijfsrestaurant. De huisarts van de cliënten van JBL&G, een man en een vrouw uit Noord-Holland, constateerde de volgende dag eerstegraads brandwonden, open wonden en dikke handen. Werken is er voorlopig niet bij, maar het vervelendste is, behalve de pijn, dat ze voorlopig helemaal niets meer op hun handen mogen smeren. Dus ook geen desinfecterende vloeistof, terwijl dat nu juist zo frequent gebeuren moet vanwege de coronadreiging.



Het letselschadekantoor stelt Ikea aansprakelijk voor de kwetsuren van het tweetal en roept andere gedupeerden op zich bij het kantoor te melden. Het woonwarenhuis heeft wel al telefonisch excuses aangeboden. Waarom op internet staat dat alleen werknemers gewond zijn geraakt, is vooreerst een raadsel. Hoeveel schadevergoeding en smartengeld er eventueel geclaimd gaat worden, is nog niet bekend, daarvoor is de zaak nog te vers.