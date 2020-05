RIVM haalt term seksbuddy van website

In Nederland zijn er 2,8 miljoen singels en goed bedoeld gaf het RIVM het advies om lichamelijk contact beperkt te houden tot één persoon. Dit doormiddel van een seksbuddy of een knuffelmaatje. In een reactie laat het RIVM weten: ’ Het leek nu alsof wij mensen aanmoedigen om een seksbuddy te nemen, maar dat is niet het geval.’ Het advies was om seks te hebben met één vaste partner.