Overlijden jongen (17) Terneuzen was noodlottig ongeval

De 17-jarige jongen, die zaterdagmorgen vroeg op de Margarethaweg werd aangetroffen, is door een noodlottig ongeval overleden. Dit meldt de politie na onderzoek.

Uitgebreid onderzoek

De politie heeft de afgelopen dagen uitgebreid onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak, zoals een sporenonderzoek op locatie en het horen van getuigen. Maandagochtend heeft een onderzoek plaatsgevonden op het lichaam van het slachtoffer.

Noodlottig ongeval

Aan de hand van de resultaten van het politieonderzoek is komen vast te staan dat de jongen uit de gemeente Terneuzen door een noodlottig ongeval is overleden. Hierbij zijn geen aanwijzingen van een misdrijf gevonden. De politie heeft de familie geïnformeerd. Het onderzoek is afgesloten.