Twaalfjarigen vernielen graven op Urk

Omdat de kinderen onder de 12 jaar oud zijn, zullen zij niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het is wettelijk bepaald dat kinderen pas vanaf de leeftijdsgrens van 12 jaar voor de kinderrechter kunnen verschijnen.

De politie is in gesprek gegaan met de kinderen en de ouders over het gedrag van de kinderen en de schade die zij hebben veroorzaakt. Voor de materiële schade zullen de ouders van deze kinderen aansprakelijk worden gesteld.