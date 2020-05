AT houdt 22-jarige man aan in Deventer in onderzoek schietincidenten Rotterdam

Foto: Archief EHF

Deventer/Rotterdam/Amsterdam Donderdag heeft een arrestatieteam van de politie in Deventer een 22-jarige man uit Amsterdam aangehouden. 'De man is verdachte in het onderzoek naar de reeks geweldsincidenten van afgelopen weken in Rotterdam-West en Rotterdam-Oost', zo laat de politie vrijdag weten.

Forensisch onderzoek leidde naar verdachte Het team grootschalige opsporing dat onderzoek doet naar de reeks incidenten kwam de verdachte op het spoor met behulp van onder andere forensisch onderzoek. De man zitten vast en wordt gehoord. Omdat hij in beperkingen zit mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Aangehouden verdachten Eerder deze week vond er een explosie plaats in de Jagthuisstraat. De verdachten die kort hierna zijn aangehouden zitten nog vast. Zij zijn woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die de voorlopige hechtenis met veertien dagen heeft verlengd. Nu reeds drie aanhoudingen Het onderzoek naar de vijf schietincidenten, de explosie in de Jagthuisstraat en het plaatsen van het explosief bij de toko in de Frits Ruysstraat gaat na de drie aanhoudingen volop verder. Veiligheid In de omgeving van de Jagthuisstraat zijn camera’s geplaatst en ook op andere locaties heeft de politie vanwege de veiligheid zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.