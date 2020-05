Getuige rijdt achter daders diefstal buitenboordmotor aan en belt politie

Buitenboordmotor

Zaterdagavond rond 18.50 uur meldde een aangever zich telefonisch bij de politie. Er was vanaf een boot in de Biesbosch een buitenboordmotor gestolen. De aangever reed op de A27 achter de auto aan waar die buitenboordmotor in lag. In de auto zouden een man een vrouw zitten.

Aanhoudingen

Meerdere politie-eenheden keken uit naar de betreffende auto en om 19.00 uur kwam hij in beeld. De informatie klopte want de buitenboordmotor lag er in. De man, 29 jaar, en de vrouw, 46 jaar en beide uit Eindhoven, zijn aangehouden. De buitenboordmotor kon direct terug naar de eigenaar. Het tweetal is aan het bureau ingesloten.