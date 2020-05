DJI start bezoek en verlof gefaseerd weer op

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) start vanaf 2 juni gefaseerd met het versoepelen van de coronamaatregelen. Bezoek en verlof wordt op kleine schaal weer mogelijk. In 3 gevangenissen start een proef met bezoek achter plexiglas. Jeugdigen en tbs-gestelden kunnen bezoek ontvangen en als onderdeel van hun behandeling op begeleid verlof. De overige maatregelen zoals het beheersen van de in- en uitstroom van gedetineerden blijven van kracht.

Op 13 maart kondigde DJI preventieve maatregelen aan om besmetting van het coronavirus in de inrichtingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sinds die tijd kunnen gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen geen bezoek meer ontvangen en ook niet met verlof. Die maatregelen hebben effect. In het gevangeniswezen zijn in totaal 14 gedetineerden besmet geraakt met het virus. In de forensische zorg hebben 6 besmettingen plaatsgevonden. Inmiddels zijn ze allemaal vrij van het coronavirus. Er zijn geen jeugdigen besmet geraakt. Dit op een totaal van ruim 10.000 gedetineerden, tbs-gestelden, jeugdigen en vreemdelingen.

Bezoek en verlof

Door de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus in de samenleving worden maatregelen op verschillende plekken in Nederland versoepeld. Bij DJI ontstaat hierdoor de mogelijkheid om weer te starten met bezoek en verlof. Voor de veiligheid van medewerkers en gedetineerden, en om het risico op besmettingen in de inrichtingen zo klein mogelijk te houden, gebeurt dit in kleine stappen. Ook blijven de adviezen van het RIVM leidend.

Versoepeling maatregelen per 2 juni:

Start proef met bezoek voor gedetineerden achter plexiglas in PI Alphen aan den Rijn, PI Veenhuizen en PI Arnhem. Gedetineerden mogen één uur per week één bezoeker ontvangen.

Verlof voor gedetineerden in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld een begrafenis.

Tbs-gestelden en jeugdigen kunnen op alle locaties bezoek ontvangen achter plexiglas. Tbs-gestelden mogen één uur per week één bezoeker ontvangen.

Voor jeugdigen is dit maximaal twee ouders/wettelijke vertegenwoordigers tegelijkertijd, één uur per week.

Opstarten verlof voor tbs-gestelden en jeugdigen in het kader van hun behandeling, maximaal 2 uur per week onder begeleiding.

Bezoek en met name verlof zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling voor tbs-gestelden en jeugdigen. Verloven zorgen ervoor dat zij veilig en gecontroleerd in de samenleving kunnen terugkeren. Daarom worden bezoek en verlof in alle tbs-klinieken en jeugdinrichtingen opgestart.

Eventuele verdere versoepeling

Het opstarten van het bezoek en verlof start op 2 juni. Het verloop van die versoepeling en de landelijke ontwikkelingen worden nauwgezet in de gaten gehouden. Als de versoepeling van de maatregelen geen nadelige effecten heeft op het aantal besmettingen, wordt bekeken of ze kunnen worden voortgezet en of verdere versoepeling van de maatregelen mogelijk is. Hier wordt voor 16 juni een beslissing over genomen.