Agent lost schoten in Geuzenveld

In de middag van woensdag 3 juni 2020 heeft een incident plaatsgevonden in Geuzenveld, waarbij een politieagent meerdere malen heeft geschoten. Het incident vond plaats op de kruising van de Anderiesenstraat en de Van Karnebeekstraat.

Rond 12.45 uur spreekt een agent een automobilist aan, die fout geparkeerd stond. Met het rijbewijs nog in de handen van de agent, gaat de automobilist er vandoor. Op een later moment ziet de politieman de automobilist opnieuw rijden. Er ontstaat daar vervolgens een situatie, dat resulteert in het schieten van de agent.

Onderzoek

Het VIK, de interne afdeling voor Veiligheid, Integriteit en Klachten, doet onderzoek naar de rechtmatigheid van het schieten. De recherche is in de directe omgeving gestart met het onderzoek naar de verdachte.

Voortvluchtig

De verdachte, die nog altijd voortvluchtig is, heeft een gevangenisstraf en een hoge geldboete uit staan. In de omgeving wordt nog altijd actief gezocht naar een licht getinte man van ongeveer 35 jaar oud, ongeveer 1.75 uur lang en een korte baard met verfspetters op kleding, handen en armen.