Ruime meerderheid taxichauffeurs vreest voor hun baan

De meeste taxichauffeurs in Nederland zien door de coronacrisis de toekomst somber in. Dit meldt FNV donderdag.

Uber of taxicentrale

Uit een enquête van FNV onder taxichauffeurs blijkt dat 71% verwacht volgend jaar niet meer als taxichauffeur te werken. Bij platformtaxichauffeurs, die vooral voor Uber werken, is het percentage dat verwacht te stoppen (76%) hoger dan bij zelfstandig taxichauffeurs die rijden voor een taxicentrale (68%). Daarnaast verwachten platformtaxichauffeurs veelal hulp en compensatie van het platform, terwijl de overige chauffeurs vaker uitgaan van zelfredzaamheid.

'Platforms gedragen zich als werkgever'

'We zien in de hele enquête duidelijke verschillen tussen zelfstandig taxichauffeurs en platformtaxichauffeurs. Ik vind het niet verrassend dat platformchauffeurs compensatie verwachten. Deze platforms, zoals Uber, hebben zich altijd gedragen als werkgever, waardoor de chauffeurs bijvoorbeeld nooit een eigen klantenkring hebben kunnen opbouwen. Daardoor is hun verwachting naar de toekomst ook somberder. De platforms hebben ze afhankelijk gemaakt van de app, maar trekken nu tijdens de crisis hun handen terug', stelt Amrit Sewgobind, bestuurder FNV Flex en Handhaving.

50 uur per week

Uit de enquête blijkt dat het verschil in omzet per week voor de crisis enorm was tussen zelfstandig taxichauffeurs en platformchauffeurs. Deze laatste groep verdiende 32% minder dan zelfstandig taxichauffeurs. Beide groepen geven aan dat ze voor de crisis gemiddeld 50 uur per week werkten.

Pure noodzaak

Van de chauffeurs die de enquête hebben ingevuld is 72% gestopt omdat er geen werk meer is of omdat ze zich onveilig voelden. De chauffeurs die wel doorwerken, doen dat uit pure noodzaak, omdat ze anders hun vaste lasten niet kunnen betalen. Uit de enquête blijkt ook dat slechts 10% van de taxichauffeurs een buffer heeft opgebouwd. Een van de platformchauffeurs schrijft als reactie in de enquête: ‘De kosten gaan door, ik betaal alleen al € 1.250,- per maand aan lease en verzekeringen. Er wordt niets geregeld vanuit Uber en ook de maatregelen voor onze veiligheid, zoals een goed scherm, kwamen heel laat.

Weinig steun

Met name platformtaxichauffeurs zeggen weinig steun en advies te krijgen tijdens de coronacrisis. Maar liefst 55% vindt de geboden ondersteuning vanuit het platform onvoldoende. Bij de zelfstandig taxichauffeurs ligt dat percentage op 30%. Zij ervaren meer steun vanuit de taxicentrale waarbij ze zijn aangesloten.