Fietser gewond na botsing met auto op Sluishoek in Veghel

Donderdagavond werd rond 18.10 uur een verkeersongeval gemeld op de Corridor in Veghel. Het ongeval tussen een fietser en een auto vond echter plaats op de Sluishoek, nabij de Corridor.

Verwondingen behandeld

De fietser raakte gewond en is ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld. Ook de automobilist werd nagekeken in de ambulance maar geen van beide hoefden mee naar het ziekenhuis. De politie was ook ter plaatse. Betrokkenen hebben na afloop zelf het schadeformulier ingevuld.