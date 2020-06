Man aangehouden op Schiphol voor mishandeling BOA

Marechaussees kregen een melding van een mogelijke vechtpartij op het Jan Dellaertplein op de luchthaven. Ter plaatse bleek dat een groep mannen een conflict had met een BOA over een bekeuring in het kader van de corona-maatregelen.

Nadat de marechaussees het conflict probeerden te sussen zagen ze dat een man met meerdere vuistslagen de BOA belaagde en vervolgens wegrende.

Zowel de BOA als de marechaussees achtervolgden de man waarbij de BOA uiteindelijk op het perron van het treinstation bij de man kwam. Dit resulteerde in een worsteling waarbij de 36-jarige verdachte op het spoor bovenop de BOA lag en hem vasthield.

Hierop hebben marechaussees de BOA ontzet door pepperspray te gebruiken. Vervolgens liet de man los en kon hij geboeid en aangehouden worden.

De Marechaussee zal verder onderzoek doen naar het incident, de 36-jarige verdachte van mishandeling zit vast voor verder onderzoek.