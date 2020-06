Scooterrijder zwaargewond

Een jongen die op een scooter reed is zaterdagnacht omstreeks 3.00 uur ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Loopstraat in het buitengebied van Gemonde. De hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder ook een traumahelikopter.

De jongen is ter plaatse gereanimeerd en met hartslag per ambulance overgebracht naar het Elisabeth – TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Kort nadat de scooterrijder is gecrasht werd hij aangetroffen door vrienden die op de fiets passeerde. Zij waarschuwde de hulpdiensten en verleende eerste hulp.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie heeft ter plaatse een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. De Loopstraat was mede hierdoor geruime tijd afgesloten voor het overige verkeer.