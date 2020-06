Opnieuw staking bij Tata Steel in IJmuiden

De havenploeg van Tata Steel in IJmuiden heeft zondag om 14.00 uur opnieuw het werk neergelegd. De staking duurt in ieder geval tot vanavond 22.00 uur. Dit is de tweede staking alweer dit weekend van havenwerkers bij het staalbedrijf. Vrijdagnacht staakte er ook al een havenploeg.

Door de staking wordt een schip dat zogeheten gekantelde blikrollen (ETTS = Eye To The Sky-rollen) moet leveren aan het Britse Camden nu niet beladen. Vanuit Camden zou het schip daarna verder varen naar de Verenigde Staten. Het schip ligt al sinds vrijdag in de haven van Tata Steel in IJmuiden.

Zeer teleurstellend

De FNV had eerder deze week, van woensdag tot vrijdag 13.00 uur, nog alle stakingen opgeschort. Zo was er tijd om te kijken of de bond en Tata weer konden onderhandelen. Maar het staalbedrijf heeft aangegeven dat het langer wil nadenken over de eisen van de vakbond en de werknemers. Roel Berghuis, FNV-bestuurder bij Tata Steel: ‘Het was zeer teleurstellend om van de directie te horen dat zij meer tijd nodig hebben, juist omdat wij ons eisenpakket al op 28 mei bij hen hebben neergelegd. Je zou toch zeggen dat ze dan lang genoeg hebben kunnen nadenken? We gaan de druk nu dus maar weer verder opvoeren om onze eisen binnen te halen.’

Zelf over cash gaan

De FNV wil ‘een geïntegreerd staalbedrijf dat zelf over zijn cash en investeringen gaat’. Verder moet de integratie met de Britse tak van het concern worden stopgezet. Berghuis: ‘Het is sowieso vreemd om een afhankelijkheidsrelatie te hebben met Tata Steel UK, een bedrijf in een ‘ge-Brexit’ land.’ Verder eist de vakbond van de directie een ‘robuust strategisch plan’ waardoor IJmuiden klaarstaat voor de toekomst, met geld voor vernieuwing en ontwikkeling en de reductie van CO2, en het behoud van alle kennis en kunde.

Derde week stakingen

De medewerkers van het staalbedrijf in IJmuiden voeren al wekenlang actie. Zo hielden zij onlangs hun eerste staking in 28 jaar. Inmiddels is dit de derde week met stakingen. Meer dan twintig ploegen en afdelingen hebben al hun werk neergelegd. De werknemers maken zich zorgen over hun banen, nadat het Indiase moederbedrijf een grote reorganisatie aankondigde in Europa.