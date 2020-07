'Kettingrukker(s)' maakt meerdere slachtoffers

In Noord-Holland heeft een of meerdere kettingrukkers in korte tijd meerdere slachtoffers gemaakt.

Een 73-jarige vrouw uit Nieuw-Vennep, 69-jarige vrouw uit Haarlem, een 84-jarige vrouw uit Zwanenburg en een 85-jarige vrouw uit Hillegom zijn afgelopen week aangevallen door een ’kettingrukker’. De ketting van de vrouwen uit Nieuw-Vennep, Haarlem en Zwanenburg werd daadwerkelijk gestolen, die van de Hillegomse niet. Wel raakte zij gewond tijdens de aanval.

In de Haarlemse regio zijn al enkele weken een of meerdere ’kettingrukkers’ actief. Ook in de Gooise en Leidse regio zijn de laatste tijd meerdere vrouwen van hun ketting beroofd. Of er een verband is tussen de berovingen is onduidelijk. In alle gevallen ging het om een dader die zich verplaatst op een snor- of bromfiets.