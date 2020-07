Rijbewijzen ingenomen en bekeuringen voor deelnemers trouwstoet

Meldingen asociaal rijdgedrag

'Rond 14.00 uur kwamen meerdere meldingen binnen dat een trouwstoet zorgde voor asociaal rijgedrag en daarbij de veiligheid van andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Team verkeer van de politie zag bij aankomst verschillende verkeersovertredingen', aldus de politie.

Hoge snelheid

Twee bestuurders haalden meerdere keren rechts in met hoge snelheid, toeterden onnodig en reden over een verdrijvingsvlak. Van deze mannen is het rijbewijs ingevorderd, ook zijn ze bekeurd voor gevaarlijk rijgedrag. Drie anderen zijn ook bekeurd voor het rijden over de vluchtstrook, fietspad en onnodig toeteren.