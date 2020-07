Eigenaar gestolen fiets achterhaalt met helpers de dief

Een 28-jarige Bredanaar is zondag 12 juli 2020 omstreeks 22.15 uur op de Backer en Ruebweg door de politie op heterdaad aangehouden ter zake fietsdiefstal. Hij had de fiets gestolen bij een tankstation en werd daarna achtervolgd door de eigenaar die daarbij hulp kreeg van een automobilist.

De eigenaar van de fiets, een 26-jarige Bredanaar, deed aangifte. Hij vertelde dat hij het tankstation voor de bouwmarkt binnenging om sigaretten te kopen. Hij zette zijn fiets zonder deze op slot te doen tegen een glazen pui. In de shop werd hij aangesproken door een vrouw die na hem binnen kwam. Ze vertelde hem dat zijn fiets gestolen werd. Hij liep naar buiten en zag dat zijn fiets al weg was.

Hulp

Hij sprak twee jongens aan die hun auto, een BMW, aan het tanken waren. Zij waren bereid hem te helpen. Ze reden in over de Backer en Ruebweg in de richting van Prinsenbeek. Daar hebben ze de dief klem gereden en de politie gebeld. Hij hoorde dat de fietsendief tegen hem riep: "Ik heb geen geld daarom heb ik jouw fiets gestolen". De verdachte werd aangehouden en ingesloten in het cellencomplex. Hij had twee gripzakjes met harddrugs bij zich. Hij staat bij de politie geregistreerd als veelpleger.