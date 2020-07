Explosieve stof TATP aangetroffen na ontploffing appartement Beijum

Bij de rechtbank in Assen staat voor donderdag 30 juli de pro forma zitting gepland tegen twee verdachten in de zaak van de ontploffing in een flat aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum. De derde verdachte is eerder op vrije voeten gesteld.

Onbewoonbaar

De ontploffing vond plaats op 1 mei van dit jaar. De explosie was dermate krachtig dat de voor- en achtergevel uit de portiekwoning werden geblazen en ook binnenmuren sneuvelden. In totaal zijn vier woningen van de flat onbewoonbaar verklaard.

In de woning werden door de politie op zaterdag 2 mei bij het forensisch onderzoek meerdere explosieve stoffen gevonden, die door de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie, de EOD, gecontroleerd tot ontploffing moesten worden gebracht.

Drie verdachten

In dit onderzoek zijn drie Groningers aangemerkt als verdachten: de 27-jarige bewoner van het ontplofte appartement, een 20-jarige vrouw die in de woning aanwezig was en hun gezamenlijke kennis, een 27-jarige man uit Groningen.

De vrouwelijke verdachte is op 20 mei in vrijheid gesteld door de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland. Het OM is hiertegen in appel gegaan, maar het Hof bevestigde de beslissing van de rechtbank. De vrouw wordt door het Openbaar Ministerie nog steeds gezien als verdachte.

Aangetroffen explosieve stof bevat TATP

In de woning is ongeveer 400 gram van de explosieve stof triacetontriperoxide (TATP) gevonden. Deze springstof is zeer instabiel: hitte, wrijving, schokken of statische elektriciteit kunnen het onbedoeld tot ontploffing brengen. Daarnaast is er ongeveer 900 gram ammoniumnitraat in de woning aangetroffen.

De bewoner en de vrouwelijke verdachte worden door het Openbaar Ministerie verdacht van het teweeg brengen van de explosie en de voorbereidingshandelingen hiervoor, voorbereidingshandelingen voor plofkraken en het bezit van explosieven. De derde verdachte wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor plofkraken.

Plofkraak

In het appartement zijn voorwerpen gevonden die worden gebruikt bij plofkraken, zoals twee zogeheten ‘pizzaschuiven’ waarmee explosieven diep in het binnenste van een pinautomaat worden geduwd door de geldlade.

Chemicaliën

In de ravage van de geëxplodeerde woning zijn hoeveelheden chemicaliën – zoals het explosieve ammoniumnitraat, aceton en waterstofperoxide – mondkapjes en handschoenen aangetroffen.

De in vrijheid gestelde vrouwelijke verdachte ontkent elke betrokkenheid. De bewoner beroept zich op zijn zwijgrecht. De kennis ontkent elke betrokkenheid.

Onderzoek NFI

Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie loopt nog steeds. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moet hierover binnenkort duidelijkheid geven.

TATP is ook gebruikt bij terroristische aanslagen in Europa. Er zijn geen aanwijzingen voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De leverancier van de belangrijkste grondstof voor het maken van TATP – waterstofperoxide – is inmiddels gehoord door de recherche en eveneens aangemerkt als verdachte. Het betreft een 53-jarige man uit Veendam.

Aangifte door hulpverleners

Medewerkers van de brandweer, de woningbouw en de politie hebben aangifte gedaan omdat verdachten hen in een levensgevaarlijke situatie hebben gebracht door na de explosie niets te zeggen over de aanwezigheid van explosieve stoffen in de woning.