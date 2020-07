Scooterrijder gewond bij ongeval in Emmen

In Emmen is dinsdagmiddag op de kruising van de Weerdingerstraat met de Flintstraat bestelbus in aanrijding gekomen met een scooterrijder.

Ambulance

De bestelbus heeft met de voorkant van de bus de scooterrijder geraakt die hierbij ten val is gekomen. De scooterrijder is voor onderzoek op eventueel opgelopen letsel in de ambulance onderzocht. Wat de precieze oorzaak van het ongeval is, moet onderzocht worden maar een voorrangsfout is voor de hand liggend.