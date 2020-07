Motorrijder nergens te vinden na schuiver op snelweg A50 bij Veghel

Motorrijder spoorloos

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de motorrijder nergens meer te bekennen. Met man en macht werd in omgeving gezocht. De rijbaan van Oss naar Eindhoven werd volledig afgesloten. Brandweer, politie en ambulancedienst zochten in de omgeving. Ook een politiehelikopter zocht mee vanuit de lucht. Echter werd de motorrijder niet meer aangetroffen.

Flinke schuiver

Over de ernst van de eventueel opgelopen verwondingen is niets bekend. De motor had een flinke schuiver gemaakt en lag midden op de rijbaan. Wel is op de foto te zien dat de band van het voorwiel van de velg is losgeraakt. Na ruim een uur werd de motor verplaatst naar de vluchtstrook en kon het verkeer over de linkerrijstrook het incident passeren. Waarom de motorrijder de benen nam is niet bekend.