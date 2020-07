Drievoudig moordenaar Thijs H. veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank acht Thijs H. verminderd toerekeningsvatbaar op het moment dat hij de drie moorden pleegde. Hierdoor heeft hij een lagere straf gekregen. De rechtbank vindt het belangrijk dat de klinische behandeling van H. zo snel als mogelijk begint en heeft daarom in haar uitspraak opgenomen dat de TBS na 6 jaar celstraf moet worden gestart.

Drie moorden

H. pleegde de eerste moord op 4 mei 2019 in Den Haag. Hij vermoorde een vrouw die haar hondjes aan het uitlaten was in het Haagse Bosje. Op 7 mei vermoordde H. op de Brunsummer Heide eerst een vrouw die haar hond uitliet en vlak daarna een man die zijn honden aan het uitlaten was. De moorden zorgden voor grote beroering.

Zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan.