Stichting De Noordzee: ook in coronatijd strand schoon houden

andaag deelt Stichting De Noordzee papieren Schoon Strand-tasjes uit op de stranden van Scheveningen, Noordwijk aan Zee, Zandvoort en Egmond aan Zee. De stichting roept daarmee strandgangers op om samen het strand schoon te houden. Na een zomerse dag blijven de resten van een plezierig uitje vaak achter als zwerfafval. De afgelopen zeven jaar startte op 1 augustus de Boskalis Beach Cleanup Tour, waarbij duizenden vrijwilligers in groepen de hele Noordzeekust opruimen. Deze grootschalige landelijke strandopruimactie is afgelast door COVID-19. Juist nu veel mensen vakantie vieren in eigen land wil de stichting het belang van een schoon strand en een schone zee benadrukken.

Oproep: laat het strand schoon achter

"Vandaag gaan we met zoveel mogelijk strandgangers in gesprek over vervuiling van het strand en de zee." vertelt Marijke Boonstra, programmaleider Schone Zee bij Stichting De Noordzee. "Juist deze zomer genieten veel Nederlanders graag van hun eigen Noordzee. Er is in Nederland maar liefst 353 kilometer Noordzeekust om van te genieten. Na een dagje strand is het een kleine moeite om je afval netjes mee te nemen en weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken. Vissen, vogels en zeezoogdieren kunnen afval aanzien voor voedsel of erin verstrikken, en het draagt bij aan de plasticsoep." Later deze maand bezoekt de stichting dezelfde stranden nogmaals, en daarnaast ook stranden in Wassenaar, Wijk aan Zee, Castricum aan Zee en Texel.

Tips voor een schoon strand

Op het papieren Schoon Strand-tasje staan tips om veilig en coronaproof het strand op te ruimen. "Denk aan 1,5 meter afstand houden, afval met een handschoen of grijper oprapen en je handen goed wassen," somt Boonstra op. "We roepen iedereen die het strand bezoekt op om er goed voor te zorgen: 'leave nothing but footprints'." Wie meer wil doen kan op www.noordzee.nl/strandopruimen een toolkit downloaden met nog veel meer tips. Bijvoorbeeld over waar je op moet letten als je afval wilt opruimen tijdens een strandwandeling. Of wat je juist op het strand mag laten liggen omdat het een biologisch aanspoelsel is.

Achtergelaten strandafval voornamelijk wegwerpplastic

Het afval dat strandgangers achterlaten is voornamelijk wegwerpplastic: o.a. sigarettenfilters (die bestaan voor 95% uit plastic), plastic zakjes, bekers, rietjes, wegwerpbestek, doppen, blikjes, flesjes en snoep-, chips- en snackverpakkingen. Maar niet al het strandafval wordt op het strand achtergelaten. Bovenaan de top vijf van meest gevonden strandafval staat namelijk afval afkomstig van de visserij: vispluis, netten en touwen. Ook via de rivieren stroomt er afval in zee, zoals wattenstaafjes, tampons en ander sanitair afval dat door de wc wordt gespoeld.

Onderzoek maakt mogelijk het afval bij de bron aan te pakken

Stichting De Noordzee doet al meer dan 15 jaar strandafvalonderzoek op niet-toeristische stranden. "Dankzij ons onderzoek hebben we een helder beeld van wat voor afval er aanspoelt vanuit zee en op het strand wordt achtergelaten," legt Boonstra uit. "Hierdoor kunnen we het afvalprobleem bij de bron aanpakken. Onder andere door te pleiten voor statiegeld, door ervoor te zorgen dat gemeenten ballonoplatingen verbieden, en door mensen ervan bewust te maken dat ze makkelijk hun steentje kunnen bijdragen. Laten we samen zorgen dat ons mooie Noordzeestrand schoon blijft!"