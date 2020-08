Het wordt opnieuw snikheet. Code oranje van kracht. Wegen naar Zandvoort al vol

Er is sprake van aanhoudende hitte in het hele land. Met name in het zuiden en zuidoosten kan het extreem warm worden met maximumtemperaturen van 35°C of iets daarboven. Ook in stedelijke gebieden elders in het land kan het ook 35°C worden. De nachten blijven eveneens warm met minima van rond de 18°C, in het zuiden en in stedelijke gebieden boven de 20°C. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is actief.



Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot halverwege volgende week aan, zo voorspelt het KNMI die voor vier provincies code oranje heeft afgegeven.

De wegen richting de kustplaatsen zullen snel vollopen. Rond negen uur staat er op de weg richting Zandvoort al een behoorlijke file.