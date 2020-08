Lichaam overleden man aangetroffen in water Nibbixwoud

In Nibbixwoud is in het water naast de Over de Leek het levenloze lichaam aangetroffen van een 26-jarige man uit Hoorn. Het lichaam werd zaterdagochtend in het water aangetroffen.

Onder scootmobiel

Zaterdag omstreeks 11.00 uur kreeg de politie melding dat een scootmobiel in het water lag langs het fietspad, dat loopt vanaf de Dorpsstraat in Nibbixwoud naar de Zwaagdijk in Zwaagdijk-oost. Ter plaatse trof de politie de scootmobiel en bleek het slachtoffer onder de scootmobiel te liggen. Controle wees uit dat de man was overleden.

Onderzoek

De politie stelt een onderzoek in naar het overlijden van de man waarbij onder anderen antwoord wordt gezocht op de vragen wanneer en op welke wijze de man in het water terecht is gekomen.