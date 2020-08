Gewonde man aangetroffen bij inval met drugslab met arrestatieteam Wildervank

De politie heeft samen met het arrestatieteam woensdagavond een gewonde man aangetroffen tijdens een inval in een bedrijfspand aan de Meihuizenweg in Wildervank.

Ernstige brandwonden

De man had ernstige brandwonden opgelopen door chemicaliën. De brandweer kwam ter plaatse om te onderzoeken met wat voor onbekende stof de man in aanraking is geweest. In het bedrijfspand was volgens de politie een mogelijk drugslaboratorium gevestigd.

Twee aanhoudingen

Bij binnenkomst van het arrestatieteam werd het vermoeden bevestigd. Het onderzoek wat al enige tijd liep bij de politie werd samen uitgevoerd met de politie Overijssel, Oost Nederland. De vondst van het lab houdt verband met een groot drugsonderzoek van de politie aldaar. In het pand hield zich ook een tweede verdachte op. Die kon even later door de politie worden aangehouden. De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis om daar behandeld te worden. De politie onderzoekt de zaak verder.