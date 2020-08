Twee aanhoudingen na schietincident

Op zaterdag 22 augustus 2020 om 20.30 kwamen er een tiental telefoontjes binnen bij het Operationeel Centrum in Bergen op Zoom. Al die telefoontjes gingen over een schietincident in de omgeving van de Don Boscostraat. Melders gaven aan dat er meer dan vijf keer geschoten zou zijn. Meerdere politie-eenheden werden in die richting gedirigeerd door het operationeel centrum. Tijdens het aanrijden naar de plaats van het incident kwam de melding dat een man met een vuurwapen zou zijn weggelopen. Al snel wist het operationeel centrum een naam te krijgen van de mogelijke verdachte.

Splitsen

De Officier van Dienst, die de leiding had over de inzet van de eenheden, besloot dat een gedeelte van de politie eenheden achter de verdachte aan zou gaan en dat het andere gedeelte naar het incident zouden rijden. Inde Don Boscostraat stonden tientallen geschrokken mensen. Er was niemand gewond. Omdat iedereen zijn of haar verhaal wilden doen duurde het even voordat de agenten duidelijkheid hadden over wat er gebeurd was. In ieder geval zouden twee mensen ruzie hebben gehad waarbij er uiteindelijk geschoten was. Deze twee waren niet meer ter plaatse. Ondertussen hadden de andere eenheden de weggelopen verdachte met het vuurwapen gevonden in de Daniël Josephus Jittastraat. De 22-jarige Tilburger werd aangehouden. Bij hem werd ook een vuurwapen aangetroffen wat in beslag genomen is.

Tweede verdachte

De plaats van het incident werd afgezet en een onderzoek werd gestart. De DSI heeft zonder resultaat nog een woning doorzocht. Korte tijd later meldde zich een man aan het lint. Hij verklaarde betrokken te zijn geweest bij het incident. De 25-jarige Tilburger werd aangehouden. De recherche gaat de zaak verder onderzoeken. De twee verdachten zijn ingesloten aan het bureau.