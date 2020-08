Auto op snelweg A20 vanuit andere auto beschoten

In de nacht van zaterdag op zondag is op de ring van Rotterdam vermoedelijk uit een rijdende auto geschoten. Dit meldt de politie zondag.

Vijf aanhoudingen

'Niemand raakte gewond. Toen agenten de betrokken auto’s en de inzittenden controleerden, werd een vuurwapen aangetroffen. Dat is in beslag genomen. Vijf mannen uit België zijn aangehouden en worden verhoord', aldus de politie.

Melding

Betrokkenen meldden even voor 06.00 uur dat op hun Audi was geschoten vanuit een blauwe Opel Corsa op de A20 richting Hoek van Holland ter hoogte van Schiedam. Toen de melding werd gemaakt reden de twee auto’s inmiddels op de A16 ter hoogte van Ridderkerk.

Aanhoudingen

De gealarmeerde agenten dwongen de voertuigen op de rijksweg te stoppen en door middel van de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten, dus met getrokken vuurwapen, werden de inzittenden één voor één uit de auto’s gehaald. Eerste onderzoek leverde een vuurwapen op dat in beslag is genomen. Vijf mannen in de leeftijd van 22 tot 56 jaar uit België zijn aangehouden en worden verhoord. De auto’s worden onderzocht op sporen.