Twee mannen aangehouden na overdacht 34 kilo cocaïne

Big shoppertassen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 17.00 uur op de woonboulevard te Breda dat twee mannen elkaar ontmoetten en dat, nadat ze elkaar kort spraken, twee big shoppers van de ene naar de andere auto worden overgezet. Daarna reden beide auto’s in verschillende richtingen weg. Omdat in het verleden is gebleken dat in de omgeving van de woonboulevard drugsoverdrachten plaatsvonden besloten de agenten de auto’s aan een controle te onderwerpen.

Belgische grens

De auto waarin de bigshoppers verdwenen werd net voor de Belgische grens op de A16 aan de kant gezet en bij controle bleek dat de twee big shoppers gevuld waren met ongeveer 34 kilo cocaïne. De bestuurder uit Huis ter Heide werd aangehouden en naast de verdovende middelen werden bij de verdachte, zijn auto en twee telefoons in beslag genomen. Eén daar van was een zogenaamde encrypted telefoon.

Rotterdam

De tweede verdachte, de vermoedelijke leverancier, werd op de A16 bij Rotterdam aangehouden. Ook bij hem zijn vier telefoons en de auto in beslag genomen. De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van de verdovende middelen.