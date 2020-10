Stoffelijke resten van sinds 2004 vermiste Zeeuw in Frankrijk aangetroffen

In het Franse Duinkerke zijn stoffelijke resten aangetroffen van de sinds 2004 vermiste Johannes Hubertus Kwist uit Tholen. 'Dat blijkt uit DNA onderzoek. Kwist was de oudste Zeeuwse vermissing op de politiewebsite', zo meldt de politie maandagmiddag.

Met bedrijfsauto vertrokken

Kwist werd sinds 4 juli 2004 vermist. De destijds 42-jarige man vertrok met een bedrijfsauto vanaf zijn werk en keerde daarna niet meer terug. Zijn bedrijfsauto werd op 12 juli 2004 in Frankrijk nabij Lyon met een lekke band terug gevonden, maar van Kwist ontbrak elk spoor.

Interpol

De Nederlandse politie meldde zijn vermissing ook aan Interpol waardoor hij internationaal als vermist werd geregistreerd. Onlangs werd de Nederlandse politie door haar Franse collega’s over de DNA match geïnformeerd. De oudste zus is door rechercheurs persoonlijk op de hoogte gesteld. 'Het dossier over de vindplaats van de stoffelijke resten is nog niet in Nederland, maar verdere details daaruit worden alleen met de familie gedeeld. De vermissing van Kwist is van de politiewebsite gehaald', aldus de politie.