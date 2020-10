Man moet topless kabouter uit voortuin halen of aankleden

In Belgische Turnhout is een inwoner verzocht zijn tuinkabouter uit zijn voortuin weg te halen.

Het gaat om een kabouter die topless staat. De overbuur had geklaagd, waarop stadswachten de eigenaar, de 86-jarige Louis Poels, van de kabouter opzochten. Die zeiden dat hij met zijn topless tuinkabouter in de voortuin openbare zedenschennis pleeg. Het zou aanstootgevend zijn voor passerende kinderen. Ze wilden dat ik het beeld aankleedde of achter mijn huis zette.”

Burgmeester Paul van Miert laat in Het Nieuwsblad weten dat de bejaarde man geen boete krijgt. ''We proberen het op te lossen met de vraag om die kabouter misschien ergens anders te plaatsen.” De politie onderneemt ook geen actie. ''Manneken Pis staat in Brussel toch ook open en bloot zijn ding te doen? Dit valt onder de noemer artistieke vrijheid en is dus geen strafbaar feit.”

Of Poels de kabouter ook echt gaat verplaatsen, is onduidelijk.