ANWB verwacht drukke 'herfstvakantie-spits'

Regio's

Aan het einde van deze week begint de vakantie voor de scholen in de regio Noord. De scholen in de regio’s Midden en Zuid sluiten hun deuren een week later op vrijdag 16 oktober. Vanwege de reisbeperkingen door het coronavirus zullen de herfstvakanties dit jaar vooral in eigen land worden doorgebracht. Dit zal volgens de ANWB leiden tot extra drukte op de wegen richting populaire recreatiegebieden.

Bungalowpark

De ANWB verwacht dat vrijdag veel vakantiegangers er voor een week op uit trekken. De meeste vakantiegangers kiezen voor een verblijf in een huisje op een bungalowpark. Op de wegen naar de vele recreatiegebieden die ons land kent zal het extra druk worden.

Files vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur

De eerste files ontstaan vrijdag al om 13.00 uur. Vooral rond Utrecht en Arnhem verwacht de ANWB meer files dan normaal. De drukste wegen zijn de A1 Amersfoort-Apeldoorn-Hengelo, de A12 Den Haag-Utrecht-Arnhem, de A28 Utrecht-Zwolle en de A50 Arnhem-Oss. In het zuiden wordt het druk rond 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Na 19.00 uur zijn de meeste files opgelost.

Wegwerkzaamheden

Het weekeinde wordt er onder andere gewerkt op de A4 Amsterdam - Den Haag en de A15 Europoort - Gorinchem. Beide trajecten zijn op meerdere plaatsen dicht van vrijdagavond 9 oktober 20.00 uur tot maandagochtend 12 oktober 05.00 uur.