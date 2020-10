15 jaar cel en TBS geëist in zaak Nicky Verstappen

In de zaak Nicky Verstappen is eigenlijk geen ander motief denkbaar dan een seksueel motief. Dat zei het Openbaar Ministerie (OM) donderdag in de rechtbank van Maastricht waar het OM 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen verdachte Jos B. eiste. Het OM verdenkt hem ervan Nicky Verstappen in augustus 1998 te hebben gedood voor, tijdens of na het seksueel misbruik van de jongen. Ook vordert het OM de rechtbank om de verdachte te veroordelen voor het downloaden en bezit van kinderporno.

De 57-jarige verdachte heeft in elk geval de geslachtsdelen van Nicky Verstappen betast en zich daarmee schuldig gemaakt aan een zedendelict. Dat stelden de officieren van justitie donderdag op zitting. Volgens hen zou dit blijken uit de plekken waar het DNA van de verdachte is aangetroffen: vooral op de tailleband en de binnenzijde van het kruisgedeelte van de onderbroek van de 11-jarige Nicky Verstappen. Uit de sectiebevindingen maken de officieren van justitie bovendien op dat het ook om seksueel binnendringen gaat.

Toneelstukje

De uitleg van de verdachte hoe zijn DNA op het lichaam en de kleding van Nicky terechtgekomen is, vinden de officieren van justitie een ingestudeerd toneelstukje en een ongeloofwaardig alternatief scenario. “Een scenario dat bovendien het DNA-bewijs in deze zaak niet verklaart”, aldus de officieren van justitie in hun requisitoir donderdag. De verdachte verklaarde op video dat hij Nicky in augustus 1998 dood op de heide had gevonden. Hij had vervolgens gevoeld en geluisterd of Nicky hartslag en ademhaling had. Ook had hij wat blaadjes op de pyjamabroek van de jongen weggeveegd en hem ‘gefatsoeneerd’.

Zedenverleden

De officieren van justitie haalden in hun requisitoir twee zaken uit de jaren tachtig aan. Het gaat om incidenten uit 1984 en 1985. De verdachte had toen drie van de vier jongens in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar in een bosgebied aangerand. Hij sprak de jongens aan, pakte ze volkomen onverwacht vast en betastte hun geslachtsdeel. Het viel de officieren van justitie daarbij op dat de verdachte fysiek geweld gebruikte, de kinderen van achteren vastpakte en hun mond snoerde door zijn hand er overheen te plaatsen. Deze specifieke manier van handelen sluit volgens de officieren van justitie naadloos aan bij het sporenbeeld in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen.

Onnatuurlijk overlijden

Uit dit onderzoek zijn geen aanwijzingen voor een natuurlijk overlijden naar boven gekomen. Door het uitsluiten van alle andere mogelijke varianten van overlijden, zoals ziekte, zelfdoding, euthanasie en een ongeval, blijft slechts een dood als gevolg van een strafbaar feit over, zeiden de officieren van justitie op zitting. Nu het om een misdrijf gaat dat geen sporen heeft achtergelaten, moet volgens de officieren van justitie sprake zijn geweest van asfyxie of smoring of verwurging. Het totale sporenbeeld is hiermee volledig in overeenstemming stelden de officieren van justitie.

Pedofilie

Het staat voor het OM vast dat Nicky Verstappen seksuele handelingen heeft ondergaan en door geweld om het leven gekomen is. De officieren van justitie vinden de 57-jarige verdachte niet volledig toerekeningsvatbaar. Zij baseren zich daarbij op een rapportage van het Pieter Baancentrum (PBC). Daarin staat dat ‘ten tijde van het plegen van de feiten de geconstateerde stoornis, pedofilie, een inhoudelijke rol heeft gespeeld’. De verdachte heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek in het PBC en daardoor kon niet worden onderzocht in hoeverre de feiten hem kunnen worden toegerekend.

Strafeis

Bij het formuleren van hun strafeis hebben de officieren van justitie de maximale tijdelijke gevangenisstraf van 20 jaren als uitgangspunt genomen. In 1998 was de wetgeving namelijk zo dat de maximale gevangenisstraf op gekwalificeerde doodslag levenslang of 20 jaar tijdelijke gevangenisstraf was. Ook hebben de officieren van justitie gekeken naar vergelijkbare zaken.

De officieren van justitie hebben uiteindelijk TBS met dwangverpleging met daarnaast een gevangenisstraf van 15 jaren geëist. Als de rechtbank echter niet zou toekomen aan het opleggen van TBS dan vragen de officieren van justitie de verdachte tot 18 jaar gevangenisstraf te veroordelen.