Gewonden bij woningbrand in Schijndel

In de nacht van dinsdag op woensdag rukte de hulpdiensten massaal uit voor een woningbrand aan de Planetenlaan in Schijndel. In eerste instantie werd de brandweer rond 1.20 uur gealarmeerd voor een brandgerucht, maar al snel werd geschakeld naar woningbrand en schaalde men snel op.