'Toegangs- en gedragsmaatregelen om macht grote digitale platforms aan te pakken'

Een Europese toezichthouder moet met gedrags- en toegangsmaatregelen een te dominante marktpositie van grotere digitale platforms zoals Google en Facebook, per geval kunnen aanpakken. De diverse beoogde maatregelen staan in een donderdag gepubliceerd voorstel van de staatssecretarissen Cédric O (Frankrijk, Digitalisering) en Mona Keijzer (Nederland, Economische Zaken en Klimaat). Deze maatregelen moeten gaan gelden voor platforms waar consumenten of ondernemers nauwelijks omheen kunnen en die daarmee een zogenoemde poortwachterspositie hebben.