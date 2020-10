Coronamaatregelen: draagvlak blijft hoog, ondanks zorgen

Met de snelle toename van infecties schatten mensen de kans om zelf besmet te raken hoger in dan 6 weken eerder (was 10%, nu 18%). 5 van de 10 mensen maken zich zorgen en 3 van de 10 voelen zich hulpeloos, bang en ervaren stress. Deze gevoelsmatige dreiging van het nieuwe coronavirus komt daarmee weer op het niveau van april 2020. Dat blijkt uit de zevende ronde van het gedragsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en dat begin oktober (direct na de persconferentie van 29 september en vóór de nieuwe maatregelen van 13 oktober) is afgenomen.

Mensen geven aan in veel situaties weer vaker afstand te houden en vinden dat dit ook wat makkelijker is geworden. Het draagvlak voor drukte mijden en de 1,5 meter afstand houden, is hoger dan tevoren (boven de 90%). En ondanks de belasting van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -teststraten is het percentage mensen met klachten dat zich getest heeft, gelijk gebleven (42% versus 45% 6 weken eerder).

Thuisblijven: zelf-isolatie en quarantaine

Thuisblijven bij klachten is belangrijk om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. 8 van de 10 mensen staan achter deze coronamaatregel, maar het opvolgen blijkt lastig. Zo geeft 3 van de 10 deelnemers aan thuis te blijven in geval van (milde) klachten of na thuiskomst uit een hoog-risicogebied. Bij een vastgestelde COVID-19 infectie blijft 8 van de 10 mensen thuis en als een huisgenoot positief test, zegt 6 van de 10 volledig thuis te blijven. Wanneer iemand door de GGD geadviseerd is thuis te blijven bij bron-en-contact onderzoek, geeft 5 van de 10 aan dit te doen. Mensen gaan met name naar buiten voor praktische zaken zoals boodschappen doen, omdat men niet vanuit huis kon werken, of omdat ze denken dat het niet risicovol is.

Draagvlak en vertrouwen

Een ruime meerderheid (84%) denkt dat de overheid haar best doet om goede maatregelen te nemen, maar het vertrouwen in de aanpak daalt wel. In vergelijking met het begin van de crisis vinden minder mensen dat besluiten goed worden toegelicht (was 79% in het voorjaar, nu 57%) en dat de overheid alle benodigde informatie gebruikt en alle belangen goed afweegt (was 73%, nu 58%). Ook vindt 55% van de mensen sommige maatregelen onlogisch of moeilijk te begrijpen. Let op: deze cijfers zijn van vóór de recente persconferentie.

Meer onderliggende cijfers, ook over mentaal en sociaal welzijn, hoe vaak men thuis werkt, en draagvlak voor mondkapjes, zijn te vinden op de uitgebreide onderzoekspagina.

Over het onderzoek

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is, voeren het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en de regionale GGD’en samen een groot onderzoek uit. Dit richt zich op het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het met hen gaat. Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de zevende meting onder bijna 48.000 mensen in de periode van 30 september t/m 4 oktober, en vergeleken met resultaten uit de eerdere metingen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren.