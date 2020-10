Rechtbank Noord-Nederland veroordeelt opa voor ontucht

De rechtbank heeft bewezen verklaard dat de man ontucht heeft gepleegd met zijn beide minderjarige kleindochters toen zij bij hem aan het logeren waren. De rechtbank heeft de man vrijgesproken van het plegen van ontucht tegen zijn destijds 3 jarige kleinzoon. De man heeft bij één van zijn kleindochters, destijds 5 jaar oud, zijn penis in haar mond gebracht, zijn penis tegen haar vagina gehouden, haar vagina betast en haar zijn penis laten aanraken. Hij heeft zijn andere kleindochter zijn penis laten aanraken. Door de ouders van de slachtoffers is tijdens het door hen uitgevoerde spreekrecht aangegeven dat beide slachtoffers door het handelen van de man getraumatiseerd zijn.

Strafmotivering

Omdat de man bij de bewezen verklaarde feiten onder invloed van een autismespectrumstoornis heeft gehandeld, heeft de rechtbank geoordeeld dat de bewezen verklaarde feiten hem in verminderde mate zijn toe te rekenen. De rechtbank heeft bij de strafoplegging in negatieve zin meegewogen dat de man misbruik heeft gemaakt van zijn overwicht op de slachtoffers en het door hen in hem gestelde vrouwen, alsmede de kwetsbaarheid van de slachtoffers. Ook is in negatieve zin meegewogen dat de man geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen heeft genomen, terwijl het familieleden betreft.

Vordering deels toegewezen

Naast de opgelegde gevangenisstraf is ook een vordering van de moeder van één van de slachtoffers, die zich als benadeelde partij in het strafproces had gevoegd, deels toegewezen.