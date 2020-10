Vrouw gewond bij ongeval met quad in Gasselte

Bij een eenzijdig ongeval met een quad op het Herenkampsweg in Gasselte is een vrouw uit Drouwen, de bijrijder, gewond geraakt. De bestuurder, een man uit Borger, raakte de macht over het stuur kwijt en belandde met de quad naast de weg in de sloot.