Dit is waarom een goed geïsoleerd huis belangrijk is

Nu de warmere temperaturen weer achter ons liggen, maken de Nederlanders zich weer gereed voor de aankomende winter. De temperaturen dalen en de verwarming gaat weer massaal aan. Een warme woning is namelijk wel gewenst. Echter, terwijl u van een warme woning geniet, ‘schieten’ de kosten wel omhoog. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u de maandlasten zo laag mogelijk kunt houden, maar er wel comfortabel bij zit in de winter? In dit artikel, leest u wat wij adviseren omtrent de isolatie van uw huis!

Tip 1: Spouwmuurisolatie

Muur (buiten/binnen) en/of gevelisolatie is de manier om uw huis warm en comfortabel te houden tijdens de gure wintermaanden. Spouwmuurisolatie is één van de makkelijkste, snelste en goedkoopste manieren om uw huis te isoleren. U houdt de kou preventief buiten en de verwarming kan weer een tikkeltje zachter. Een eenmalige investering in spouwmuurisolatie zorgt ervoor dat u de maandelijkse lasten flink drukt.

Tip 2: Vloerisolatie

Bodemisolatie en de isolatie van uw kruipruimte is een andere goede manier om uw woning te isoleren. Hoe hoog de thermostaat ook staat, nog steeds heeft u koude voeten. Dit is verleden tijd middels vloerisolatie, wat de temperatuur van uw vloer rond de 4 graden Celsius warmer maakt. Tevens, bespaart u natuurlijk op de maandelijkse energiekosten. Een win – win situatie, waar geen nee tegen gezegd moet worden.

Tip 3: Dakisolatie

Nu we het hebben gehad over het buitenhouden van de kou middels de zijkant en onderkant van uw woning, schakelen wij over naar de laatste isolatie tip, namelijk het buitenhouden van de kou middels de bovenkant van uw woning, de dakisolatie! De isolatie van uw dak en zolder is hiervoor van groot belang. De isolatie van uw dak aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde is hiervoor een erg goede optie. Het zorgt ervoor dat de warmte niet verloren gaat door de koude invloed van buiten/ bovenaf, en dat de ‘stijgende warmte’ uw woning niet verlaat.

Verder is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de beneden temperatuur ten positieve beïnvloed wordt. Dit is mede mogelijk door zoldervloerisolatie, dat ervoor gaat zorgen dat de warme temperaturen minder snel stijgen en u de warmte behoudt op de locaties waar u ze wilt hebben.

Bijkomende voordelen isolatie

Behalve de verminderde maandlasten ten behoeve het totale gas gebruik, zijn er nog meer handige voordelen om rekening mee te houden wanneer u ervoor kiest om uw woning te isoleren.

Ten eerste, woningisolatie een zeer goede investering die ervoor gaat zorgen dat de waarde van uw woning wordt verhoogd. Een beter en geoptimaliseerd energie label zorgt ervoor dat uw woning aantrekkelijker in de markt ligt en het meer waard wordt.

Verder, zijn de isolatie kosten meestal relatief snel terugverdiend. Woningisolatie kan zich al tussen de 3 tot 5 jaar terugverdienen.

Heeft u op dit moment geen budget beschikbaar op uw woning volledig en/of gedeeltelijk te laten isoleren? Geen probleem, er zijn verscheidene landelijk subsidies hiervoor beschikbaar. Ook kunt u het bedrag ten behoeve van woningisolatie erbij op uw hypotheek nemen, zelfs als u aan uw maximale hypotheek zit. Informeer hiernaar bij uw gemeente en/of hypotheek adviseur.