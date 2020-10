Wat je moet weten over muurverf

We zijn weer begonnen aan de herfst. Het wordt kouder, sneller donker en we zijn vaker en langer binnen. Lekker onder een dekentje op de bank of voor de open haard. Tja, die muur, die mag toch ook wel een nieuwe kleur hebben. Maar waar moet je beginnen? Dat vertellen we je, we helpen je de juiste soort muurverf kiezen, geven je advies over merken en welke materialen je verder nodig hebt om je muur aan te pakken. Lees je mee?

Welke soort muurverf is het beste?

Er zijn veel soorten muurverf, voor binnen, buiten, gekke ondergronden, gladde ondergronden, noem maar op. We gaan er nu vanuit dat jij één of meer muren in je woonkamer wilt verven. Dan kun je het beste gaan voor latex. Dit is muurverf op waterbasis en perfect voor grote oppervlakten. De verf droogt namelijk snel op, zodat er een nieuwe laag overheen kan. Nog een voordeel, als je toch per ongeluk knoeit, kun je dat zo met een beetje water weghalen.

Welk merk muurverf is het beste?

Iedereen kent de populaire merken wel, en iedereen heeft ook vaak zijn favoriet. Waarom dat is? Geen idee, dat is gevoel, of een advies wat diegene graag opvolgt van bekenden. Onze tip? Ga voor Sikkens muurverf, en niet alleen omdat Sikkens al meer dan 225 jaar bestaat. Sikkens staat voor kwaliteit en wordt niet voor niets door de professionals gebruikt.

Welke materialen heb je nog meer nodig?

Het belangrijkste is binnen, de Sikkens muurverf. Nu nog de rest van de benodigdheden. Wat dacht je van een verfroller, een kwast, afplaktape en niet te vergeten afdekzeil? Je wilt natuurlijk niet knoeien. Wil je strak schilderwerk, ga dan voor duurdere tape, want goedkoop is in dit geval helaas vaak duurkoop! En een laatste tip voor je tape, trek het eraf als het schilderwerk nog nat is. Zo voorkom je dat je droge verf van de muur af trekt! Veel plezier met schilderen.