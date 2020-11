Politie zoekt getuigen in onderzoek overleden vrachtwagenchauffeur A1 Bruggelen

Doodsoorzaak

'Dit passantenonderzoek is onderdeel van het TGO dat is ingezet om onder andere de doodsoorzaak van de 47-jarige vrachtwagenchauffeur vast te stellen die zondagavond 25 oktober 2020 rond 21.30 uur op de parkeerplaats op de A1 werd gevonden. De politie is op zoek naar getuigen', aldus de politie.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben dat met deze zaak te maken kan hebben. De politie wil graag weten wie er in de periode tussen vrijdag 23 oktober 19.00 uur en zondagavond 25 oktober 21.30 uur op deze parkeerplaats is geweest. Verder vraagt de politie aan mensen of zij iets opvallends of personen hebben gezien in of rondom de vrachtwagen in het weekend van 25 oktober jl.

Roze in blauw

Het is de politie ook bekend dat deze parkeerplaats langs de A1 ook bekend staat als plek waar mannen elkaar ontmoeten. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek of informatie wilt delen met iemand van de politie die uit de LHBTIQ+ gemeenschap komt kunt u via mail of telefonisch contact opnemen met de collega’s van Roze in Blauw: 088-169 1234 (24/7).