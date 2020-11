Opnieuw verschillende poederbrieven bezorgd

Op verschillende plekken in Nederland zijn opnieuw poederbrieven bezorgd. In Amsterdam, Roermond en Den Haag waren hulpdiensten druk met de brieven.

In Amsterdam werd op de Prinsengracht donderdagmorgen een brief bezorgd met verdachte inhoud. In Roermond werd een brief bezorgd in het Laurentiusziekenhuis.

Bij het postsorteercentrum in Den Haag werden drie brieven onderschept met een nog onbekende inhoud.

De politie heeft de zaak in onderzoek omdat ook woensdag op verschillende locaties poederbrieven werden bezorgd.