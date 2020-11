Dode man in auto bij station Amersfoort aangetroffen

De politie heeft vrijdagmiddag een dode man aangetroffen in een auto op de Stationsstraat in Amersfoort. 'De man is door geweld om het leven gekomen', zo heeft de politie bekendgemaakt.

Melding onwelwording

Vrijdagmiddag rond 13.30 uur kreeg de politie een melding over een onwelwording aan de Stationsstraat in Amersfoort. Een man in een groene Saab 900 zat voorover in zijn auto en reageerde niet.

Geweld

Agenten komen ter plaatse en al snel blijkt dat de man is overleden. Uit onderzoek wordt duidelijk dat de man door geweld om het leven is gekomen. De identiteit van de overleden man kan op dit moment nog niet worden vrijgegeven.

Onderzoek

Het onderzoeksteam heeft belangrijke vragen aan mensen die op vrijdagmiddag 20 november tussen 13.00 uur en 14.00 uur rond station Amersfoort Centraal en in het bijzonder op de Stationstraat vlakbij het station zijn geweest. Mogelijk hebben zij iets verdachts gezien. Mogelijk hebben zij de betreffende groene Saab 900 zien arriveren en hebben zij gezien wat er in de auto is gebeurd. Deze mensen kunnen belangrijke getuigen zijn in dit onderzoek. Maar er kunnen ook andere zaken zijn opgevallen, zelfs toen de politie al aanwezig was. De politie vraagt deze getuigen om contact op te nemen met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.