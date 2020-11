Wraak was motief voor grote brand Wateringse Veld

De gevolgen zijn enorm wanneer op 1 januari 2020 een auto in brand wordt gestoken onder een flat in Wateringse Veld in Den Haag. In razend tempo slaat het vuur over op andere auto's en ontstaat enorme rookontwikkeling. Bewoners zijn doodsbang. En dat allemaal vanwege een kinderachtige wraakactie.

Een 23-jarige man uit Den Haag stond vandaag terecht voor de brandstichting. Maar ook voor twee brandstichtingen de dagen ervoor. En daar ligt de kiem voor het latere drama aan de Laan van Wateringse Veld. Op 31 december wordt hij gefilmd terwijl hij met gebruik van een kerstboom een auto in brand zet.

Het filmpje wordt gemaakt door de vrouw van een man met wie hij al langer ruzie heeft. Wanneer het filmpje wordt rondgestuurd, wordt de brandstichter zo boos dat hij besluit wraak te nemen. De auto van die man moet ook in de brand.

Baksteen

In de avond van 1 januari sluipt hij de garage van de flat binnen. Twee vrienden die hem binnen laten weten mogelijk niet wat hij van plan is, daarom heeft het Openbaar Ministerie gevraagd hen geen straf op te leggen. Maar voor de 23-jarige man ligt dat natuurlijk anders.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man aankomt en een zwaaiende beweging maakt. Dan verdwijnt hij naast de auto en is kort erna de schittering van de eerste vlammen te zien. De verdachte bekent later de brand te hebben gesticht. Met een steen gooide hij een autoruit in om vervolgens de bekleding aan te steken.

Muur van rook

Het vuur slaat al snel over op andere auto's die onder de overkapping staan. Vele gaan in vlammen op of worden beschadigd. De enorme rookwolken die ontstaan trekken langs de gevel van de flat. Bewoners die rond 19.30 uur merken dat er brand is en willen vluchten, staan tegenover een ondoordringbare muur van rook zodra ze de voordeur open doen.

'Ik hoorde mensen schreeuwen en krijsen,' verklaart een van hen. 'Dat ging door merg en been.' Anderen verklaren hoe ze, zonder iets te kunnen zien, proberen te vluchten door de dikke zwarte wolken. 'Onderweg raakte ik mijn vader kwijt,' vertelt een vrouw. 'Ik was zo ontzettend in paniek. Ik vreesde voor onze levens.'

Wraak

Experts concluderen dat de flat stevig genoeg was en dat de kans klein dat het vuur zou overslaan naar de woningen. De rookontwikkeling was echter zeer schadelijk. En daarmee staat wat het Openbaar Ministerie betreft vast dat de 23-jarige man zich schuldig heeft gemaakt aan brandstichting met gevaar voor zwaar lichamelijk letsel. En natuurlijk aan het in brand steken van de twee auto's in de dagen ervoor.

De verdachte was op 1 januari maar met één ding bezig: zijn eigen boosheid. Met wraak nemen. 'Het is bijna niet te bevatten,' zei de officier van justitie op zitting. 'Dat je iemand op déze manier wilt "pakken", om de woorden van verdachte te gebruiken.'

Mentale stoornis

Wat meespeelt is dat bij verdachte sprake is van een mentale stoornis die onder meer maakt dat hij zijn emoties moeilijk in bedwang kan houden. Dat maakt hen verminderd toerekeningsvatbaar. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de eerste twee branden.

Waar het Openbaar Ministerie ook rekening mee houdt is dat verdachte uiteindelijk heeft verteld wat er is gebeurd en zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Hij ziet in dat hij fout heeft gehandeld. Hij staat ook open voor en werkt mee aan behandeling van zijn stoornis. Op zitting las hij een lange verklaring voor, waarin hij zei grote spijt te hebben dat hij de slachtoffers zo veel ellende heeft aangedaan.

Het OM eist tegen de verdachte 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.