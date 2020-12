Man steekt zijn eigen broer dood

Bij een steekincident in een woning aan de Hoek in Duizel is maandagavond rond 20.00 uur een man overleden. De politie heeft een 50-jarige man als verdachte aangehouden.

In de woning aan de Hoek woont een bejaarde man met zijn twee zoons. Om nog onbekende reden ontstond maandag een ruzie tussen deze laatste twee. Daarbij zou uiteindelijk de 50-jarige zoon zijn 55-jarige broer hebben neergestoken. Door de gealarmeerde hulpdiensten is nog getracht het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De vader van het tweetal was tijdens het incident in de woning aanwezig. Hij bleef ongedeerd.