Elf aanhoudingen in onderzoek naar handel en grootschalige invoer drugs

Op maandag 23 en dinsdag 24 november 2020 heeft de politie in totaal elf verdachten aangehouden. Zij zijn verdachte in een onderzoek naar handel en grootschalige invoer van verdovende middelen via de havens van Antwerpen en Rotterdam. Bij invallen en doorzoekingen in 22 huizen, twee bedrijfspanden en drie kluizen in een bank in respectievelijk Almere, Amsterdam, Amstelveen, Barendrecht, Hoofddorp en Rotterdam heeft de recherche in totaal 269 kilo cocaïne, 300.000 euro aan contant geld, zestien voertuigen, één boot, luxe kleding, horloges en sieraden aangetroffen en in beslag genomen.