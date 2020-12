Voor alle gedupeerden Kinderopvangtoeslag minimaal 30.000,- compensatie

Alle gedupeerde ouders krijgen binnen 5 maanden minimaal 30.000,- euro compensatie van het kabinet. Dit heeft staatssecretaris Van Huffelen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Teveel compensatie hoeft niet worden terugbetaald

'Het aanbod staat open voor alle ouders die gedupeerd zijn door de ‘alles-of-niets’ uitleg van de kinderopvangtoeslag of de buitensporige fraudejacht. Dit bedrag wordt niet verrekend met lopende toeslagen en hoeft niet terug te worden betaald. Ouders die al eerder een bedrag hebben ontvangen, worden aangevuld tot € 30.000', zo schrijft Van Huffelen.

Bedrag van 30.000,- euro uiterlijk mei 2021 uitgekeerd

'De uitvoering wordt zo snel mogelijk opgepakt, beginnend met eerste betalingen in januari zodat we alle ouders uiterlijk mei het aanbod hebben gedaan. Dit doet niets af aan het recht dat mensen hebben op een integrale behandeling. Als ouders meer schade hebben geleden of aanvullende hulp wensen, dan worden zij uiteraard alsnog volledig geholpen door de herstelorganisatie', aldus Van Huffelen.

Hulp om van schuld af te komen

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien zij niet alleen bij de Belastingdienst, maar ook op andere plekken andere schulden hebben. In dat geval werkt de herstelorganisatie met hen aan een oplossing om van deze schulden af te komen, zodat mensen een nieuwe start kunnen maken.

Rapport 'Ongekend Onrecht'

Vorige week donderdag heeft de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag haar rapport ‘Ongekend Onrecht’ aan de Kamer aangeboden. Het rapport laat een schokkend beeld zien. Veel ouders die getroffen zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag maakten geen schijn van kans. De grondbeginselen van de rechtstaat zijn geschonden. De commissie verwijt dit niet alleen de uitvoering - specifiek de Belastingdienst/Toeslagen - maar ook de wetgever en de rechtspraak.